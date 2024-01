L’ex d’un cadre de Manchester City rebondit dans une téléréalité !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L’idylle n’aura duré que quelques mois et le mannequin Arabella Chi en aura bien profité pour asseoir sa notoriété tout en cristallisant l’attention des tabloïds. En couple depuis l’automne dernier avec le défenseur de Manchester City Ruben Dias, la bimbo londonienne – qui s’était rendue célèbre en 2019 lors de sa participation à la télé réalité anglaise Love Island – va reprendre du service.

Ruben Dias victime d’un coup de com’ d’Arabella Chi ?

En effet, si l’on en croit The Sun, Arabella a récemment rompu avec le stoppeur portugais et, pour se consoler, s’apprête à faire son retour sur les écrans pour Love Island All Stars. Un mélange de Big Brother et l’île de la tentation … dont le but est de retrouver l’amour.

Un rebond aussi rapide qu’étonnant pour une Arabella Chi qui se décrit comme une femme au « cœur brisé ». « L’année dernière a probablement été la plus malchanceuse lorsqu'il s'est agi de trouver la bonne personne (…) Je viens peut-être de mettre fin à une relation, mais je suis prête à rencontrer l'homme de mes rêves », a déclaré la jeune femme avant de s’envoler pour le Cap en Afrique du Sud où sera tourné l’émission. Difficile de voir autre chose qu’un coup de com’ derrière sa relation éphémère avec Ruben Dias…

En même temps, vu les formes généreuses d’Arabella, il aurait été difficile de ne pas céder à la tentation :

