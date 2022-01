L'incroyable cadeau d'anniversaire de Cristiano Ronaldo à Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Début d'année fastueux pour Georgina Rodriguez. Enceinte, la belle Hispano-Argentine a vu un documentaire à sa gloire être diffusé par Netflix. Et ce jeudi, elle a célébré son 28e anniversaire. Evidemment, quand on a Cristiano Ronaldo comme conjoint, il faut s'attendre à des cadeaux toujours plus extraordinaires. Mais là, force est de constater que le quintuple Ballon d'Or a fait très fort !

Lui et sa belle sont en effet allés à Dubaï. Ils sont montés au sommet d'un building qui fait face à la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres. Et là, l'ensemble de la façade du bâtiment a affiché le visage de Georgina Rodriguez ainsi que des extraits de son documentaire. L'an dernier, elle avait eu droit à une malle Vuitton de plus d'un mètre de haut. En 2022, CR7 a clairement franchi un cap. Vivement 2023 !