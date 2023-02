L'Inter prend une option sur la qualification, City frustré par Leipzig

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Après l'incroyable Liverpool-Real Madrid (2-5) d'hier soir, difficile de revenir au quotidien de la Champions League. Et pourtant, les quatre équipes engagées ce soir nous y ont contraint avec des matches pas très enthousiasmants. A Leipzig, Manchester City a été tenu en échec alors qu'il avait ouvert le score par Mahrez à la 27e. Les Allemands, étouffés en première période, ont réagi après la pause, égalisant par la révélation croate de la Coupe du monde Gvardiol (68e).

Ça a été très engagé à San Siro entre l'Inter Milan et le FC Porto. Les hommes de Sergio Conceiçao, qui retrouvait un club où il a joué de 2001 à 2003, n'ont rien lâché face aux Nerazzurri. Cela a donné une rencontre fermée au cours de laquelle les occasions sérieuses se sont comptées sur les doigts d'une main. Les Dragons ont joué les 12 dernières minutes à dix après l'expulsion d'Otavio et ont fini par céder à la 86e sur un but de Lukaku, décrié ces derniers temps et qui avait débuté la partie sur le banc.