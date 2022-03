Le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Pologne de Lewandowski verront la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Vainqueurs respectivement ce mardi de la Macédoine du Nord (2-0) et de la Suède (2-0) en finale des barrages de la Coupe du monde 2022, le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Pologne de Robert Lewandowski ont assuré leur qualification pour le Mondial au Qatar. CR7 disputera donc sa cinquième et sans doute dernière Coupe du monde de sa carrière.

Fabien Chorlet

Rédacteur