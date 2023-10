Le PSG a pris une leçon, le FC Barcelone s'impose avec autorité

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'euphorie n'aura duré que 24h. Depuis l'exploit de Lens contre Arsenal (2-1), le football français se rêvait capable de concurrencer la toute-puissante Premier League. Newcastle a rappelé ce soir contre Paris (3-1) que ce n'était pas du tout le cas. Les Magpies ont surclassé les joueurs de la capitale dans l'engagement et auraient même pu l'emporter plus largement. Et demain, Brighton sera à Marseille...

City a attendu la fin de match pour s'imposer

Dans les autres matches, le FC Barcelone s'est imposé avec autorité à Porto (1-0). Robert Lewandowski est sorti en première période suite à un gros tacle mais il semblerait que ce soit plus par précaution qu'autre chose. Ferran Torres a marqué juste avant la pause puis les Catalans ont fait le dos rond, parfois avec réussite (pénalty accordé puis refusé au FCP, ciseau victorieux annulé...). A noter qu'ils ont joué dix minutes à dix car Lamine Yamal a quitté le terrain (pour aller aux toilettes ?) mais n'est finalement pas revenu, ce qui a incité Xavi à le remplacer. Gavi, lui, a été expulsé en fin de partie. De son côté, Manchester City a attendu les dernières minutes pour s'imposer sur la pelouse de Leipzig (3-1), qui réalise un gros début de saison.

Groupe E :

Atlético Madrid 3-2 Feyenoord Rotterdam

Celtic Glasgow 1-2 Lazio Rome

Groupe F :

Newcastle 4-1 PSG

Borussia Dortmund 0-0 AC Milan

Groupe G :

Etoile Rouge de Belgrade 2-2 Young Boys de Berne

RB Leipzig 1-3 Manchester City

Groupe H :

Royal Antwerp 2-3 Chakhtior Donetsk

FC Porto 1-1 FC Barcelone

Podcast Men's Up Life