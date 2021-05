Ligue des Champions : le Chelsea de Tuchel brise le rêve de City et s'offre une 2e couronne !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Thomas Tuchel et les Blues ont réussi leur coup

En conférence de presse avant le match, Thomas Tuchel était confiant. Vainqueur de City en championnat et en demi-finale de la Cup, l'Allemand annonçait avoir la formule et l'ascendant psychologique pour faire dérailler l'équipe de Pep Guardiola. Sur le match, l'ancien coach du PSG a mis son plan en application... Et encore une fois les Citizens ont déjoué face à lui. La victoire des Blues, signée d'un but de Kai Havertz à la 43e minute, est méritée.

La malédiction des novices se confirme pour City

Pep Guardiola ne remportera pas une deuxième finale dix ans après la première sur le banc de Barcelone... Credit Photo - Icon Sport

La série noire se confirme pour les novices. Depuis 1997 et la victoire du Borussia Dortmund, aucun néophyte n'a remporté sa finale de Ligue des Champions. Même s'il était le grandissime favori, le City de Pep Guardiola n'a pas mis fin à la malédiction. Il rejoint Valence, Leverkusen, Monaco, Chelsea ou encore Paris, tous victimes de ce même couac en finale. Chelsea a remporté sa deuxième finale après 2012.

Les anciens de L1 ont été parfaits à Chelsea

Edouard Mendy devant Raheem Sterling, symbole de la solidité des Blues. Credit Photo - Icon Sport

Si Thiago Silva est sorti sur blessure lors du premier acte, touché à la cuisse, les autres anciens de L1 ont réalisé un gros match côté Chelsea. Edouard Mendy a encore une fois été impeccable dans les buts (une belle sortie dès la 8e minute sur Sterling) et à l'origine du but d'Havertz par la qualité de sa relance. Quant à N'Golo Kanté, le « petit bonhomme » des Bleus a été fantastique dans le cœur du jeu et propre à la distribution.



Icon Sport Icon Sport Des blessures et des larmes Ce samedi soir, deux joueurs majeurs se sont blessés. Un de chaque côté. On a eu droit aux larmes de Thiago Silva mais aussi à celles de Kévin De Bruyne, touché à l'oeil et contraint de sortir mais dont la présence à l'Euro avec la Belgique n'est pas forcément menacée...

Le retour du public à Porto

Les Anglais avaient investi le Stade du Dragon. Credit Photo - Icon Sport

Si la finale – intense mais défensive – ne restera pas dans les annales, le grand plaisir du jour aura donc été de revoir du public. Ils étaient un peu plus de 13 000 présents au Portugal pour ce match. Une image qui fait du bien et marque le début de la fin de cette triste période Covid...