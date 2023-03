Ligue des Champions : Manchester City et l'Inter Milan verront les quarts de finale

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Les 8es de finale retour de la Ligue des Champions se poursuivaient ce mardi. Tenu en échec à l'aller (1-1), Manchester City n'a fait qu'une bouchée du RB Leipzig au retour (7-0) dans un match marqué par le quintuplé d'Erling Haaland. Vainqueur sur sa pelouse à l'aller (1-0), l'Inter Milan a lui décroché son billet pour les quarts de finale grâce à son match nul décroché à Porto (0-0). Les Citizens et les Nerazzurri rejoignent donc Chelsea, Benfica, le Bayern Munich et l'AC Milan, déjà qualifiés pour la suite de la compétition depuis la semaine dernière.

Pour résumer

Tombeurs respectivement du RB Leipzig et de Porto, Manchester City et l'Inter Milan se sont qualifiés ce mardi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils rejoignent donc Chelsea, Benfica, le Bayern Munich et l'AC Milan.