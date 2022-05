Liverpool, renversant, premier qualifié pour la finale de Ligue des Champions !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

En attendant le choc de mercredi entre le Real Madrid et Manchester City à Santiago Bernabeu, Liverpool a composté le premier des deux billets pour la finale de Paris. Mais si les protégés de Jürgen Klopp se sont finalement imposés en Espagne (3-2), ils se sont d'abord fait une grosse frayeur en se faisant remonter leurs deux buts d'avance.

A la pause, c'est en effet Villarreal qui menait 2-0 grâce à deux « ex » de Ligue 1 : Boulaye Dia (passe décisive d'Etienne Capoue!) et Francis Coquelin mais le match s'est retourné à l'heure de jeu grâce à un but de Fabinho dont la frappe est passée entre les jambes de l'ancien gardien de Montpellier Geronimo Rulli (62e).

Le coup sur la tête fut si rude pour les hommes d'Unai Emery que les Reds ont pu enfoncer le clou par Luis Diaz (67e) puis par Sadio Mané (75e) sur une erreur du gardien argentin.

Villarreal 2-3 Liverpool Vainqueur 2-0 du match aller à Anfield, Liverpool s'est fait peur à l'Estadio de la Ceramica face à Villarreal mais les Reds ont retourné la situation et se sont finalement hissés en finale de la Ligue des Champions.

Alexandre Corboz

Rédacteur