Liverpool surclasse l'Inter à Milan, Coman sauve le Bayern

Après Manchester City qui est allé s'imposer largement à Lisbonne (5-0) hier, Liverpool a montré ce soir à San Siro que l'Angleterre était encore partie pour faire fort en Champions League, un an après avoir envoyé deux représentants en finale. Face à l'Inter Milan, les Reds n'ont pas tremblé une seconde. Très sûrs défensivement, ils ont bien contenu les rares assauts nerazzurri et ont fini par concrétiser leur légère domination par Roberto Firmino (75e), buteur sur une tête croisée sur corner peu de temps après son entrée en jeu, et Mohamed Salah (83e), qui a profité d'un cafouillage dans la surface italienne. Le LFC a un pied et demi en quarts de finale.

La petite surprise de la soirée est venue de Salzbourg, où le Red Bull a tenu en échec le Bayern Munich (1-1). Adamu a ouvert le score à la 21e minute pour les locaux mais Kingsley Coman a égalisé à l'ultime minute. Une semaine sans pour les Bavarois, cartonnés à Bochum (2-4) samedi dernier, mais qui ne remet nullement en cause leurs chances de qualification avant le retour à l'Allianz Arena dans trois semaines.