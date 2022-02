Manchester United : Ronaldo encore au cœur d'une polémique avec un coéquipier !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Et un sixième match sans but pour Cristiano Ronaldo ! Le Portugais n'en finit plus de déjouer avec Manchester United, si bien que les rumeurs de départ en fin de saison ne cessent de gonfler. Il ne supporterait pas le dilettantisme de ses partenaires, le manque d'ambition des Red Devils, les méthodes de Ralf Rangnick... Bref, rien ne va pour le quintuple Ballon d'Or. Et le pire, c'est qu'une nouvelle polémique lui est tombée dessus depuis le match nul contre Southampton (1-1) hier !

En effet, à la fin de la partie, on le voit cracher droit devant lui, autant par besoin que par frustration. Rien de plus normal. Sauf que sur la trajectoire se trouvait son partenaire Anthony Elanga. La vidéo passe en boucle depuis hier chez les médias anglais. Les partisans du quintuple Ballon d'Or assurent qu'il s'agit d'un effet d'optique et qu'il ne crache pas en direction de son coéquipier. Mais vu sa frustration, le geste, même involontaire, pourrait réellement avoir existé...