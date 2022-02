Manchester United : à Madrid, Cristiano Ronaldo a encore piqué une grosse colère

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Il n'a pas apprécié. Mais alors pas du tout. Et on ne parle pas des sifflets du public de l'Atletico Madrid, hier soir, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le club espagnol et Manchester United. Non, Cristiano Ronaldo, puisque c'est de lui dont il s'agit, était remonté comme jamais envers l'arbitre de la rencontre.

Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pelouse, et que ManU avait réussi à égaliser quelques minutes auparavant, CR7 a clairement exprimé sa frustration face aux caméras. "Mais où sont les cartons. Où sont les cartons? Allez!"

Comme le précise RMC, la colère du Portugais se comprend. Avec 19 fautes pendant la rencontre, les joueurs de l’Atlético ont écopé de quatre avertissements. Avec 16 fautes, les Red Devils ont écopé de cinq cartons jaunes.