Manchester United : adoubé après son triplé, CR7 lâche une énorme punchline !

Cristiano Ronaldo est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Auteur d’un nouveau triplé contre Norwich, le quintuple ballon d’or a porté son équipe lors de ce succès (3-2) très important pour les Red Devils. Il signe là son 21ème but de la saison avec Manchester United, toutes compétitions confondues. Après le match, un de ses coéquipier s’est confié sur l’importance du portugais au sein du groupe.

Anthony Elanga a fait l’éloge de CR7 (37 ans) après la rencontre : « C’est vraiment une bonne personne, pas seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi pour ce qu’il fait en dehors du terrain. Si nous avons besoin d’aide, nous pouvons lui en parler. »

De son côté, l'ancien attaquant du Real Madrid a lâché une punchline qui a déjà fait le tour du monde : « 30 hat-tricks avant 30 ans et 30 hat-tricks après 30 ans. Il est temps de déséquilibrer la balance ! » Liverpool, prochain adversaire des Red Devils demain lors de la 30e journée de Premier League, est prévenu (21h).

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh