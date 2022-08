Manchester United : après la gifle, Cristiano Ronaldo célèbre un anniversaire grandiose

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Compétiteur comme il est, Cristiano Ronaldo a dû très mal vivre la gifle endurée à Brentford (0-4) hier après-midi. Un résultat d'autant plus dur pour lui que son avenir est des plus nébuleux. Aucun des gros clubs sondés pour le recruter n'ont donné suite et Manchester United court tout droit à la catastrophe sous la houlette d'un Erik ten Hag qui ne fait pas l'unanimité auprès de ses joueurs.

Cependant, en ce dimanche, CR7 a une bonne raison de sourire. Il s'agit en effet du 20e anniversaire de ses débuts professionnels. C'était donc le 14 août 2002, en tour préliminaire de la Champions League, face à l'Inter Milan (0-0). Il était entré à la 58e minute, sans pouvoir forcer la décision. Le début d'une grande histoire d'amour avec la reine des compétitions, dont il allait devenir le meilleur buteur historique et qu'il a remportée à cinq reprises, à une longueur du record de Paco Gento.