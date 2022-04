Manchester United : après le drame, Cristiano Ronaldo a reçu le plus bel hommage qui soit

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Manchester United a pris le bouillon hier à Anfield Road, où le Liverpool d’un Mohamed Salah très inspiré a fait voler en éclats la défense apathique des Red Devils (4-0). L’essentiel était pourtant ailleurs au lendemain de l’annonce du décès du nouveau-né de Cristiano Ronaldo.

Après une minute de silence observée et respectée par tout le stade de Liverpool, les supporters des Reds ont profité de la 7e minute de la rencontre pour rendre un hommage à l’enfant de CR7 (37 ans) et penser à toute sa famille.

Ce qui est considéré comme le meilleur public du monde a personnifié son hymne légendaire « You will never walk alone » à Cristiano Ronaldo après ce terrible drame. Le genre d’événement qui réconcilie le monde entier avec un supportérisme souvent pointé du doigt.

👏👏👏



A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN



Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM