Manchester United : bonne nouvelle pour Ronaldo après la tragédie

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Cristiano Ronaldo est endeuillé. Lundi, le quintuple ballon d’or a annoncé la mort à la naissance de son fils qu’il attendait avec sa compagne Georgina Rodriguez. Le portugais a donc logiquement raté le match de Manchester United à Liverpool hier en raison de cet incident. Dans un moment de drame absolu, une bonne nouvelle voit le jour pour l’ancien joueur du Real Madrid.

En effet, Cristiano Ronaldo était de retour à l’entraînement ce mercredi matin. Le Portugais a effectué l’intégralité de la session avec ses coéquipiers deux jours après la mort de son fils. Surement le meilleur moyen pour lui afin de se libérer l’esprit et de ne pas se laisser emporter par le chagrin dans ce moment si dur à vivre.

Cristiano Ronaldo has returned to #mufc training today. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 20, 2022

Pour résumer Alors que Cristiano Ronaldo vit un véritable drame familial, après le décès de son fils, une bonne nouvelle fait surface. Cristiano Ronaldo était de retour à l’entraînement avec Manchester United au lendemain de la défaite des Red Devils à Liverpool.



Adam Duarte

Rédacteur