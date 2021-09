Manchester United : coup dur pour le grand retour de CR7 en Ligue des champions ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

CR7 ménagé en Ligue des Champions ? Alors que Cristiano Ronaldo a réalisé un retour de rêve à Old Trafford en claquant un doublé face à Newcastle ce samedi, la super star pourrait devoir patienter pour faire son retour sous la tunique des Red Devils en Ligue des Champions. Et pour cause, son ex-coéquipier et désormais entraineur, Ole Gunnar Solskjaer, envisagerait de ne pas le titulariser face aux Young Boys de Berne ce mardi soir (18h45) et de faire tourner son effectif pléthorique.

«Il n'est pas impossible que je me passe de lui. Il a 36 ans. Mason Greenwood a 19 ans et c'est la même chose pour lui. Je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d'un joueur de 36 ans. [...] Cristiano prend tellement soin de lui, je sais qu'il récupère rapidement et qu'il a eu une présaison. Mais bien sûr, il est important qu'on ait tout le monde en jambes, et il est important que lui soit en jambes et qu'il ait 90 minutes pour l’être» - a déclaré l’entraineur norvégien en conférence de presse. (Propos retranscrits par Foot Mercato)