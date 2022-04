Manchester United : CR7 connaît déjà son nouveau coach, le Real Madrid compatit à sa douleur

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Une question d'heures. Et ce pourrait même être au lendemain du match de Manchester United, ce soir, face aux Reds de Liverpool. Le club mancunien devrait en effet annoncer la nomination de Erik ten Hag comme nouveau manager permanent, lui qui succédera donc à Ralf Rangnick. Ten Hag doit s'engager sur un contrat de trois ans plus une année en option. Comme le précise The Guardian, et ce n'est pas anodin, celui qui dirige encore l'Ajax d'Amsterdam a exigé d'avoir la main mise sur le recrutement, ce qui pourrait le conduire à se passer des services de Cristiano Ronaldo au cours des prochains mois.

Une vague péripétie au regard de ce que vit actuellement CR7, touché par un terrible deuil avec la perte de l'un de ses deux jumeaux à la naissance. Le monde du football, et de nombreux clubs européens, a depuis réagi en partageant sa peine. Ce fut notamment le cas du Real Madrid qui a publié hier un communiqué officiel au sujet de son ancien attaquant. "Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration déplorent profondément le décès de l’un des enfants attendus par notre cher Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez. Le Real Madrid se joint à la douleur de toute la famille et veut leur montrer toute notre affection."

