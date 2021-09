Manchester United : CR7 récidive encore !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Cristiano Ronaldo flashé à 32,51 km/h ! Le quintuple ballon d’or est dans un forme olympienne et est toujours aussi rapide. Ce week-end face à West-Ham CR7 a tout simplement été le joueur le plus rapide de la rencontre.

Une stat tout simplement monstrueuse en plus de ses déjà 4 buts en 3 (ré)apparitions sous le maillot des Red Devils. La semaine précédente il avait été flashé à la même vitesse face à Newcastle afin d’inscrire son deuxième but de la rencontre. Plus qu’un buteur, Cristiano Ronaldo prouve une fois de plus qu’il est un véritable athlète, le tout à 36 ans.