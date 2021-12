Manchester United : Cristiano Ronaldo reçoit les louanges de Rangnick, les deux déjà faits pour s'entendre ?

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

C'était le grand jour Ralf Rangnick, l'entraîneur intérimaire de Manchester United qui pourrait ne pas être si intérimaire mais on ne sait pas encore… Son équipe s'est imposée face à Crystal Palace (1-0) à Old Trafford grâce à un but de Fred. Grâce à ces trois points, elle remonte à la 6e place, à trois longueurs du dernier billet pour la Champions League.

Depuis que l'Allemand est arrivé, les médias anglais ont parié sur des tensions à venir avec Cristiano Ronaldo, au motif que le Portugais ne cadre avec le pressing tout terrain voulu par le technicien. La réponse du quintuple Ballon d'Or, comme toujours, est venue du terrain : ce dimanche, il s'est mis au service de son équipe, mettant sous pression ses adversaires.

Ce qui a fait dire à Rangnick, au micro de Sky Sports : "Son travail sans ballon, chapeau (en français) !". Voilà une histoire qui débute sous les meilleurs auspices d'autant que le technicien allemand est réputé pour faire la police dans le vestiaire contre les écarts alimentaires. "J'ai reçu la pire bronca du monde le jour où j'ai mangé un kebab, a confié Per Mertesacker lors de leur passage commun à Hanovre. Il m'a ordonné de faire attention à ce que je mangeais sinon le prenais la porte." CR7 doit aimer ça...

En Inglaterra dicen que @Cristiano no trabaja sin balón... pero Rangnick está encantado con él: "Chapeau" 🎩https://t.co/D6DPsCdPbW pic.twitter.com/fgzs2JgbzV — MARCA (@marca) December 5, 2021