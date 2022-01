Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo, soucis avec la justice et menaces de départ !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Pour l'instant, Cristiano Ronaldo n'a pas de problème. Hormis ceux qui concernant la saison de Manchester United, loin de ses espérances. Mais en dehors de ça, tout va bien pour le quintuple Ballon d'Or portugais. L'enquête concernant le viol présumé sur Kathryn Mayorga ne devrait pas avoir de suite, même si le New York Times a demandé à avoir accès au dossier pour vérifier qu'il n'y avait pas eu des irrégularités.

Mais peut-être qu'au loin, la tempête menace. Car au Portugal, une vaste enquête de corruption vise les deux géants du pays, le Benfica Lisbonne et le FC Porto. Et voilà que, selon ABC, le nom de Jorge Mendes fait son apparition. La justice lusitanienne essaye de comprendre comment le superagent a réussi à faire entrer 131 M€ dans ses caisses entre 2015 et 2019.

Les 12 comptes de ses 3 sociétés sont épluchés, en quête de malversation. Le lien avec CR7 ? Les deux hommes sont très liés en affaires et il est possible que la star ait favorisé certaines opérations opaques... En parallèle de ce dossier, The Sun avance que CR7 a été très clair avec les dirigeants mancuniens : si le club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, il claquera la porte ! Le ton est donné.

Jorge Mendes, investigado y bajo sospecha https://t.co/W5Rmvd3JbV vía @ABC_Deportes — Reinaldo Romero (@reijournalist) January 18, 2022