Manchester United : Cristiano Ronaldo a dit non à José Mourinho

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cristiano Ronaldo est dans une situation délicate à Manchester United, qui ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Une porte de sortie aurait été proposée à l’attaquant portugais. Son agent, Jorge Mendes, lui aurait soumis l'idée de faire son retour en Italie et de signer à l’AS Rome de José Mourinho.

Mais selon Le Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo a refusé de rejoindre l’AS Rome et de retrouver José Mourinho, qu’il avait déjà connu lors de ses années au Real Madrid. Le club de la Louve ne serait pas une option pour le quintuple Ballon d’Or d’autant plus que les Romains n’auraient pas les fonds nécessaires pour payer le transfert et le salaire de l’actuel attaquant de Manchester United.

Cristiano Ronaldo is looking for a way out of Manchester United...🔴



[Marca]#MUFC pic.twitter.com/BprGUpLA5k — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 19, 2022

Pour résumer Après la saison compliquée de Manchester United, Cristiano Ronaldo (37 ans) aurait été proposé à l’AS Rome par son agent. Mais l’attaquant portugais aurait refusé de rejoindre le club de la Louve et de retrouver José Mourinho.

Adrien Deschepper

Rédacteur