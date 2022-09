Manchester United : Cristiano Ronaldo à l'origine du renvoi de Thomas Tuchel à Chelsea ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

En plus d'avoir mis un sacré bazar à Manchester United avec ses envies d'ailleurs, Cristiano Ronaldo a peut-être aussi gâché le début de saison de Chelsea. En effet, selon The Telegraph et Bild, le propriétaire américain des Blues, Todd Boehly, tenait à recruter le quintuple Ballon d'Or, qui avait émis le souhait de jouer dans un club susceptible de briller en Champions League.

Seulement, Thomas Tuchel aurait opposé un refus catégorique à cette hypothèse, assurant que le Portugais allait parasiter son vestiaire. Cela n'aurait que moyennement pris à ses dirigeants, qui ne l'ont donc pas manqué après plusieurs déconvenues en ce début de saison, dont la défaite à Zagreb (0-1) mardi soir. Un été, deux clubs torpillés : c'est aussi à ça qu'on reconnaît un champion comme CR7 !