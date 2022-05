Manchester United : Cristiano Ronaldo adoubé par son nouveau coach !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Manchester United connaît un saison extrêmement délicate, les Red Devils ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Malgré des bonnes performances sur le plan individuel, Cristiano Ronaldo n’a pas permis à son équipe de rester compétitive cette saison aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Plusieurs rumeurs laissent même entendre un départ du portugais cet été. Cependant, le nouveau coach des Red Devils ne semble pas de cet avis et est fan de CR7.

Erik Ten Hag a confié sur ce qu’il pense de Cristiano Ronaldo : « Oui, Cristiano est un footballeur magnifique et un vrai vainqueur. J'ai donc hâte de commencer à travailler avec lui ! ».

Erik ten Hag with one more clear message on Cristiano Ronaldo: “Yes, Cristiano is magnificent footballer and a true winner - so I can’t wait to start working with him!”. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/eas6Vm2Pen