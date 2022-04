Manchester United : Cristiano Ronaldo annonce le décès d'un de ses enfants

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Depuis neuf mois, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez attendait des jumeaux. Mais alors que la femme de la star de Manchester United a accouché ce lundi, le petit garçon est décédé dans son ventre. Seule la petite fille est vivante.

"C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer la mort de notre fils. C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. Nous tenons à remercier les médecins et les infirmières pour leurs soins et leur soutien. Nous sommes dévastés par cette perte et nous implorons le respect de notre intimité en ce moment difficile. Bébé, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours", a écrit Cristiano Ronaldo dans un message publié sur son compte Instagram.

Fabien Chorlet

Rédacteur