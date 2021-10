Manchester United : la réponse cinglante de Cristiano Ronaldo à ses critiques

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avant le match entre Manchester United et l'Atalanta Bergame (3-2), mercredi, Cristiano Ronaldo a entendu dire qu'il avait déstabilisé Ole Gunnar Solskjaer par son attitude, que Paul Pogba vivait mal son égoïsme sur le terrain, qu'Edinson Cavani apportait plus que lui, que Leonardo Bonucci aurait préféré qu'il quitte la Juventus plus tôt. Comme d'habitude, le Portugais a répondu sur le terrain en inscrivant le but de la victoire de MU face à la Dea, qui a pourtant mené 2-0.

Mais pour une fois, il a aussi répondu en dehors. Au cours d'une interview accordée à Sky Sports, il a ainsi déclaré : "Je dors bien la nuit. Je me couche avec la conscience tranquille. Continuez comme ça, parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses. L'adaptation prendra du temps, ainsi que le système de jeu avec lequel nous jouons, mais je pense que nous devons progressivement nous rappeler que tout est possible. Je ne parle pas seulement de moi, je mets le collectif en premier. Pour gagner des titres en tant que collectif - c'est plus facile de gagner des récompenses individuelles -, je pense toujours que c'est possible".

