Manchester United : Cristiano Ronaldo au cœur d'une nouvelle polémique

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Où qu'il aille, Cristiano Ronaldo fait parler de lui. Même en Angleterre où, pourtant, la presse est un peu plus mesurée. Celle-ci s'est déjà émue de son comportement lors de Manchester United-Everton (1-1) avant la trêve internationale. Laissé sur le banc par Ole Gunnar Solskjaer, le Portugais a fait la tête tout du long, est rentré avant l'heure de jeu le visage fermé et est retourné au vestiaire en marmonnant et en secouant la tête de dépit. Une attitude condamnée par les médias car elle accentue la pression sur son manager, déjà dans le viseur des critiques.

Et voilà qu'une nouvelle polémique a vu le jour, à son corps défendant. Cette polémique concerne le titre de joueur du mois de septembre en Premier League, qui lui est revenu. Le quintuple Ballon d'Or a certes marqué trois buts en quatre matches, dont un doublé pour ses retrouvailles avec les Red Devils et Old Trafford, face à Newcastle (4-1). Mais la plupart des observateurs, comme Gary Lineker, estiment qu'il s'agit d'une victoire de complaisance, l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah ayant été largement meilleur, avec quatre buts et une passe décisive. Il a notamment été incroyable lors du choc face à Manchester City (2-2). Pas une grosse polémique mais la preuve tout de même que CR7 ne bénéficie pas du même traitement que les autres.