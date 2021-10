Manchester United : Cristiano Ronaldo bat un nouveau record, un poids lourd veut lui tomber dessus !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Auteur de trois buts lors de la victoire ce mardi du Portugal face au Luxembourg (5-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo a inscrit le 10e triplé de sa carrière avec la sélection portugaise. Comme nous l’apprend le compte Twitter @Statsdufoot, c’est le meilleur total de l'histoire pour un joueur en sélection A devant le Suédois Sven Rydell (9) et l’Émirati Ali Mabkhout (9).

Pendant ce temps-là, le boxeur Tyson Fury, récent tombeur de Deontay Wilder à Las Vegas, a plaisanté du retour de CR7 à Manchester United. "Je suis vraiment content que Ronaldo soit de retour à Old Trafford, mais cette ville n'est pas assez grande pour nous deux ! Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure de l'autoroute à Morecambe, donc il y a beaucoup de distance entre nous deux", a lâché le champion WBC des poids lourds dans une interview accordée au Sun.

