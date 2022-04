Manchester United : Cristiano Ronaldo donne des nouvelles de sa famille après la mort de son fils

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Ce lundi, l'un des deux jumeaux qu'attendaient Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est décédé à la naissance. Trois jours après cette tragédie, la star de Manchester United a donné des nouvelles de sa famille dans un message publié sur son compte Instagram.

"Georgina Rodriguez et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde", a écrit CR7 sur le réseau social.

Pour résumer Trois jours après la mort de son fils à la naissance, la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a donné des nouvelles de sa famille dans un message publié sur son compte Instagram.

Fabien Chorlet

Rédacteur