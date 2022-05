Manchester United : Cristiano Ronaldo encore récompensé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Manchester United réalise une saison décevante où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Cristiano Ronaldo est le seul rayon de soleil dans cette période difficile que traversent les Red Devils. Le quintuple ballon d’or parvient à marquer des buts décisifs qui évitent à son club de couler complètement. Des prestations qui lui valent une récompense supplémentaire.

En effet, après avoir été élu joueur du mois de mars par les supporters des Red Devils, Cristiano Ronaldo a encore une fois remporté cette distinction pour le mois d’avril, auteur de cinq buts en quatre matchs de championnat.

Going back to back 🇵🇹



Your votes mean that @Cristiano is our Player of the Month for April 👏#MUFC pic.twitter.com/VkNQtqQyEu