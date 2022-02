Manchester United : Cristiano Ronaldo est entouré de « nuls », un ancien joueur balance !

Zapping But! Football Club Passe Gagnante

Cristiano Ronaldo n’est pas au top de sa forme. Le quintuple ballon d’or ne parvient pas à porter Manchester United autant qu’il le souhaiterait. Éliminés de la Cup, par une équipe de deuxième division, les Red Devils n’obtiennent pas de bons résultats ces derniers temps. La méforme de CR7 serait due à ses coéquipiers, selon un ancien joueur de Premier League.

Pour la radio TalkSport, l'ancien attaquant gallois Dean Saunders, s’est exprimé sur le sujet : « Si vous demandiez à Ronaldo, Qui est le pire milieu de terrain avec qui lequel tu as joué dans ta carrière ? Fred et McTominay ne seront pas loin. Les gens commencent à pointer du doigt Ronaldo, mais il joue avec quelques nuls, certains d'entre eux ne sont pas sur la même longueur d'onde que lui ».

