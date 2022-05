Manchester United : Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez dévoilent le prénom de leur fille

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le 18 avril dernier, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, a accouché de leurs jumeaux. Mais l'un des jumeaux, le petit garçon, est décédé dans le ventre de la mannequin espagnole et seule la petite fille a survécu.

Trois semaines après sa naissance, la dernière-née de la famille Ronaldo a désormais un prénom. Il s’agit de Bella Esmeralda, comme l’a annoncé Georgina Rodriguez sur son compte Instagram en partageant une série de photos de sa fille.

Pour résumer Par le biais du compte Instagram de Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo et sa compagne ont dévoilé le prénom de leur fille, qui est née le 18 avril dernier. Il s’agit de Bella Esmeralda.

Fabien Chorlet

Rédacteur