Manchester United : Cristiano Ronaldo et Pogba s’offrent un record chacun

Lors de la victoire ce samedi de Manchester United face à Newcastle (4-1), pour le compte de la quatrième journée du championnat anglais, Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé pour son retour à Old Trafford douze ans après son départ.

Comme nous l’apprend le compte Twitter @PSSportsFR, le quintuple Ballon d’Or (36 ans et 7 mois) est devenu le plus vieux joueur des Red Devils à inscrire un doublé en Premier League devant Ryan Giggs (36 ans et 4 mois).

Mais la star portugaise n’est pas le seul Mancunien à avoir battu un record lors du match face aux Magpies. En effet, Paul Pogba, qui a délivré une nouvelle offrande à Bruno Fernandes, est lui devenu le premier joueur à délivré 7 passes décisives après 4 journées de Premier League disputées.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (36 ans et 7 mois) devient le plus vieux joueur de Manchester United à inscrire un doublé en Premier League devant Ryan Giggs (36 ans et 4 mois).



Déjà en train de battre des records... pic.twitter.com/71Q37Q9616 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) September 11, 2021