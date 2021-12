Manchester United : Cristiano Ronaldo fait une grande annonce pour 2022, le carton est historique !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le bonheur de Cristiano Ronaldo (36 ans) ne semble n’avoir aucune limite. Déjà très heureux de revenir parmi les siens à Manchester United, l’attaquant portugais est épanoui comme jamais dans sa vie personnelle. En octobre dernier, sa compagne Georgina Rodriguez et lui avaient ainsi annoncé qu’ils seraient parents de jumeaux au printemps 2022.

CR7 a ainsi mis en ligne une vidéo dans laquelle il dévoile le sexe de ses deux bébés : une fille et un garçon. La vidéo a déjà été vue plus de 17 millions de fois ! Il faut dire que la mise en scène valait le détour : les deux tourtereaux ont percé deux ballons contenant des confettis bleus pour l’un, roses pour l’autre.

Il s’agira des deuxième et troisième enfants du couple, après la naissance d'Alana Martina en 2017. Cristiano Ronaldo avait déjà trois autres enfants avant de rencontrer Georgina : Cristiano Ronaldo Junior (né en 2010) et des jumeaux Eva et Mateo (nés en 2017). Manchester United a félicité sa star sur Instagram après l’annonce de cette grande nouvelle.