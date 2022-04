Manchester United : Cristiano Ronaldo inquiété par la justice après son dérapage ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Il y a des périodes, comme ça, où rien ne va... Cristiano Ronaldo pourrait écrire un livre sur le sujet, lui dont la saison 2021-22 avait commencé comme un rêve éveillé avec son retour à Manchester United et ses retrouvailles marquantes avec Old Trafford (4-1 sur Newcastle). Mais depuis, c'est la catastrophe et le rêve a tourné au cauchemar. Hier en a apporté une nouvelle preuve (ou un nouveau chapitre). Les Red Devils ont été battus sur le terrain du mal-classé Everton et, en regagnant les vestiaires, CR7 a cassé le téléphone d'un enfant qui essayait de le filmer.

Le Portugais a tout de suite publié un message d'excuses sur Instagram. Mais la mère du petit Jake, une certaine Sarah Kelly, ne compte pas en rester là. Elle l'a fait savoir dans une interview au Liverpool Echo. "Il prenait tous les joueurs en photo pendant qu'ils rentraient dans le tunnel. Quand Ronaldo est arrivé, il l'a baissé parce qu'il a vu qu'il saignait du tibia. Il a juste fait ça, il ne lui a même pas parlé. Il lui arraché des mains et a continué de marcher. Jake, qui est autiste et souffre de dyspraxie, pleurait, il était très touché. Ça a duré jusqu'au retour à la maison. C'était la première fois qu'il assistait à un match, nous avions passé jusque-là une journée magnifique. Ronaldo est une icone mais, pour moi, il a agressé mon fils". La police de Liverpool a ouvert une enquête. L'affaire pourrait donc se terminer en justice...

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.