Manchester United : Cristiano Ronaldo mène un ultime combat face à l'accusation de viol

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Cristiano Ronaldo n'en a pas fini avec la sordide histoire qui le lie à Kathryn Mayorga. Le 13 juin 2009, le Portugais et l'Américaine ont une relation sexuelle. Consentie pour le premier, pas consentie pour la seconde. Après avoir menacé de porter plainte, elle avait obtenu une compensation financière de CR7, avant de revenir sur sa décision et de l'attaquer pour de bon. Elle réclamait 77 M$ mais la justice a refusé d'aller dans son sens. Cette histoire est sur le point d'être réglée, il ne manque plus que la confirmation du président du tribunal fédéral.

Mais le New York Times ne veut pas en rester là. Il veut avoir accès au dossier, ce que refusent les avocats de Ronaldo. Ces derniers expliquent que certaines informations ont été obtenues via les wikileaks, donc illégalement. L'affaire a une nouvelle fois été portée dans les tribunaux. Si le New York Times obtient gain de cause, de nouveaux détails de cette sordide histoire pourraient filtrer…

Cristiano Ronaldo intenta frenar la publicación de documentos sobre su caso de presunta agresión sexual https://t.co/MWoa6MjGeX new york times ....que sin vergüenzas.....propagandistas al servicio ...💩💩💩💩 — konomi eguidazu (@KEguidazu) December 8, 2021