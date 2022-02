Manchester United : Cristiano Ronaldo mis à l’amende par un coéquipier

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

C’est assez rare, mais Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur joueur dans son club. Le quintuple ballon d’or c’est fait voler la vedette par un autre joueur de Manchester United en ce début d’année 2022.

David De Gea, s’est illustré dans les buts de Manchester United, permettant aux Red Devils de ne perdre qu’un seul match de championnat lors du premier mois de cette année 2022. Il a donc logiquement remporté le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Premier League.

