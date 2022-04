Manchester United : Cristiano Ronaldo moqué pour ses excuses après son mauvais geste

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Sur Instagram hier soir, Cristiano Ronaldo a tenu à s'excuser après son geste déplacé envers un jeune supporter d'Everton, qui tentait de le filmer avec son téléphone portable au moment de sa sortie du terrain. « Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons, a écrit le Portugais. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon comportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif. »

Cette dernière proposition fait beaucoup rire en Angleterre. D'abord parce qu'un supporter d'Everton déteste naturellement Manchester United et n'a aucune raison d'aller voir un match à Old Trafford si les Toffees n'y sont pas, quand bien même la rivalité avec MU est moins prononcée qu'avec Liverpool. Mais surtout, vu les prestations actuelles des Red Devils, même leurs propres supporters n'ont pas forcément envie d'aller au Théâtre des Rêves. Alors un pauvre fan d'Everton qui n'avait rien demandé... La blague la plus fréquente dans les médias est que CR7 ferait plus plaisir à ce jeune supporter en lui rachetant un téléphone qu'en lui donnant des places pour un match de MU !

Who would want to watch this shit @ManUtd side play? That is NOT any consolation @Cristiano — Malcolm Wesley 🇺🇦 (@mmolver86) April 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur