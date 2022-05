Manchester United : Cristiano Ronaldo oublié pour la récompense ultime de Premier League

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne s’est pas exactement passé de la meilleure des manières. Si le portugais a été très bon individuellement, il n’a pas permis à son équipe de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Une compétition qu’il a quittée en huitième de finale cette année. Alors que la fin de saison approche, le quintuple ballon d’or manque à l’appel pour remporter un titre prestigieux.

En effet, Cristiano Ronaldo ne fait pas partie des huit joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de Premier League de la saison. Une absence assez étonnante quand on sait qu’il a été élu deux fois joueur du mois cette saison et qu’il est troisième meilleur buteur du championnat.

