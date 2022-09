Manchester United : Cristiano Ronaldo ouvre enfin son compteur, les Red Devils se relancent

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Two goals. Three points ✅ #MUFC || #UEL

Il s'agit du premier but de CR7 en C3, à 37 an, lui qui est le meilleur buteur de la C1 (141 buts). Avec cette victoire, MU revient à la 2e place de son groupe, à 3 points de la Real Sociedad, qui a battu l'Omonia Nicosie (2-1).

Sur penalty, Cristiano Ronaldo son premier but de la saison ce soir avec Manchester United, lors de la victoire mancunienne sur le terrain des Moldaves du Sheriff Tiraspol (2-0). Jadon Sancho avait ouvert le score.

Pour résumer

