Manchester United : Cristiano Ronaldo remporte un trophée spécial

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À l'occasion de la cérémonie FIFA The Best 2021, la star portugaise de Manchester United, Cristiano Ronaldo, s'est vu décerner un trophée spécial pour être devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale.

"C’est un rêve et je tiens à remercier mes coéquipiers, notamment ceux de la sélection nationale qui ont travaillé avec moi ces vingt dernières années. Je n’ai jamais pensé à battre ce record. J’ai six buts d’avance sur ce record. C’est un prix unique de la FIFA. Je respecte cette organisation. Je remercie ma famille. Ma motivation est toujours présente, même si je vais bientôt avoir 37 ans", a déclaré CR7 après avoir reçu ce prix.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano.