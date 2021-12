Manchester United : Cristiano Ronaldo s'auto-félicite pour son nouveau record

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Auteur d'un doublé ce jeudi lors de la victoire de Manchester United face à Arsenal (3-2), pour le compte de la 14e journée de Premier League, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 800 buts en carrière professionnelle.

Au lendemain d'avoir battu cet incroyable record, la star portugaise s'est auto-félicité sur ses réseaux sociaux. "Très heureux de devenir le premier joueur à marquer plus de 800 buts officiels. Quel incroyable et inoubliable cap, et d’autres sont à venir. Merci à tous mes supporters pour être toujours à mes côtés."

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/1UqngjqE8V