Manchester United : Cristiano Ronaldo s'excuse pour son coup de sang !

Enervé par la défaite de Manchester United sur la pelouse d'Everton (0-1) et les coups reçus qui l'avaient marqué jusqu'au sang, Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié qu'un supporter le chambre avant d'entrer dans le tunnel des vestiaires.

Le quintuple Ballon d'Or a eu un geste d'énervement en faisant tomber le smartphone d'un fan des Toffees venus à sa rencontre. Avant que l'histoire ne devienne une affaire d'Etat et une polémique dont il se passerait, CR7 a pris la parole sur Instagram pour s'excuser de son attitude... Et de proposer réparation au supporter concerné.

«Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon comportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif», a-t-il écrit.

Alexandre Corboz

Rédacteur