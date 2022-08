Manchester United : Cristiano Ronaldo s’offre une nouvelle polémique

Comme annoncé, Cristiano Ronaldo était bel et bien de retour comme titulaire avec Manchester United lors d’un match amical contre le Rayo Vallecano. Bien accueilli par les supporters mancuniens, il était particulièrement attendu après envies de départ. Malheureusement, lors de cette rencontre, il s’est fait remarquer… de la mauvaise manière.

Remplacé, dès la mi-temps, Cristiano Ronaldo n’a pas attendu la fin de la rencontre pour quitter le stade. En effet, dix minutes avant la fin du match le portugais a été aperçu avec Diogo Dalot, qui ne figurait pas dans le groupe, hors du stade. Ronaldo semblait mécontent du sort réservé par son entraîneur et n’a pas caché son amertume.

Les Red Devils n’ont pas souhaité réagir à cette situation.

Cristiano Ronaldo leaving Old Trafford before the full-time whistle [@CantonaManc] pic.twitter.com/w4Cu8KJ22U