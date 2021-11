Manchester United : Cristiano Ronaldo vole au secours d'une pop star mondiale !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Très impliqué lorsqu'il s'agit d'opérations de charité, Cristiano Ronaldo n'hésite que rarement quand on fait appel à lui. S'il a l'habitude de rester assez discret sur ses actions de bienfaisance, l'attaquant vedette de Manchester United a été alpagué directement sur Twitter par un message de la pop star américaine P!Nk.

Désireuse de faire plaisir à deux enfants défavorisés qu'elle parraine, la chanteuse a directement fait appel à CR7 sur Twitter : « Hey Cristiano. Je parraine deux enfants cette année pour Noël et ils ne veulent rien de plus qu'un de tes maillots. Ils n'ont pas grand-chose, mais je suis déterminé à y arriver. Voudrais-tu m'envoyer quelques maillots et changer leur vie ? Je sais que vous faites des choses merveilleuses tout le temps, mais... »

Une demande qui n'est pas restée sans réponse de la part de l'astre portugais : « Bonjour P! Nk, je suis ravi d'aider. Je préparerai des chemises signées pour ces enfants sans problème. Félicitations pour avoir rendu cela possible ! » Un nouveau beau geste à mettre au crédit de Cristiano.

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!