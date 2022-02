Manchester United : en Italie aussi, Cristiano Ronaldo prend cher

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Il n'y a pas qu'en Angleterre que Cristiano Ronaldo est dans le viseur des critiques. Hier, Frank Lebœuf ne l'a pas loupé, expliquant sur ESPN que le Portugais ferait mieux de réfléchir à la suite à donner à sa carrière car il ne veut pas qu'un champion pareil finisse par faire pitié. En Espagne, on rigole des statistiques en chute libre de celui qui ne vivait que par le but. Et voilà que l'Italie s'y met aussi...

Dans la Botte, c'est l'explosion de Dusan Vlahovic qui entraîne des comparaisons pas flatteuses pour CR7. Le Serbe, arrivé cet hiver moyennant 90 M€ en provenance de la Fiorentina, comme à empiler les buts. A Villarreal (1-1) mardi, il a ouvert le score au bout de 31 secondes pour son premier match de Champions League. Et hier, il a claqué un doublé plein de finesse sur la pelouse d'Empoli (3-2). Ce qui a entraîné cette réflexion du journaliste lombard Fabio Ravezzani : "Vlahovic donne à la Juve ce que Ronaldo n'a jamais réussi à lui donner : de la grinta et de la passion. C'est un champion qui se met au service de l'équipe et qui ne prétend pas avoir l'équipe à son service. Cela veut dire beaucoup".

