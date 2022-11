Manchester United : encore un coup dur pour Cristiano Ronaldo

Pas sûr que Cristiano Ronaldo revienne en Premier League ! Libéré de Manchester United hier dans la soirée, le Portugais va chercher un autre club après la Coupe du Monde 2022. Cependant la Fédération anglaise ne l’a pas oublié puisqu’il a été condamné à 2 matchs de suspension pour avoir brisé le téléphone d'un fan la saison dernière lors d’un match entre Everton et Manchester United. “Une commission de régulation indépendante a conclu que sa conduite était à la fois inappropriée et violente“, a détaillé la Fédération anglaise dans un communiqué.

Cristiano Ronaldo has been fined £50,000 and handed a two-game suspension by the Football Association pic.twitter.com/ptISMhCNyH