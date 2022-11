Enfin une bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo ! Après ses déclarations fracassantes sur Manchester United, l’attaquant portugais risque de voir ses dirigeants lui montrer la porte de sortie incessamment sous peu mais a reçu un soutien dans sa croisade contre la jeune génération.

« Cristiano parle des jeunes en général, a estimé Anthony Elanga au média suédois Aftonbladet. Nous sommes la nouvelle génération. Je suis toujours concentré à 100% sur ce que je fais mais je peux comprendre ce qu’il dit. Il y a les téléphones portables, beaucoup de nouvelles technologies. C’est facile pour les jeunes joueurs d’être distraits et de perdre leur concentration. Les jeunes de United écoutent mais je vois ce qu’il veut dire. »

Pour l’international suédois, ce clash ne change rien avec le quintuple Ballon d'or : « Il n’a pas changé. Pour moi, il est toujours Cristiano Ronaldo. Il m’a beaucoup aidé », conclut le jeune joueur de Manchester United. L’ancien crack du Real Madrid pourra enfin se consoler.

