Manchester United : Erik Ten Hag tend la main à Cristiano Ronaldo

Une éclaircie dans la grisaille mancunienne de Cristiano Ronaldo. Incapable de se trouver un club à la hauteur de son ambition cet été, le Portugais était appelé à cirer le banc de Manchester United jusqu'en janvier et l'ouverture d'une hypothétique porte de sortie. Mais non. Interrogé par Sky Sports ce dimanche avant le choc contre Arsenal, l'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, a expliqué que le Portugais pouvait encore inverser la tendance... à condition qu'il change sa façon de jouer !

« Prendre des décisions nécessite de suivre son instinct, ses sentiments et ses émotions, mais je dois être rationnel et stratégique si on veut emmener Manchester dans la bonne direction. Je dois être clinique et me demander ce qui est le mieux pour le club, pour l'équipe. Ce qui la fait progresser. Je dois être transparent, clair et communiquer. Cristiano a montré l'année dernière et il n'y a pas si longtemps qu'il pouvait être un atout. Maintenant, il doit s'adapter à notre façon de jouer. S'il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités. »