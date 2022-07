Manchester United, FC Barcelone - Mercato : Cristiano Ronaldo a de nouveau séché l’entraînement

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo a entamé un bras de fer pour quitter Manchester United. Un an après son retour chez les Red Devils, CR7 n’a pas réussi à qualifier son équipe pour la Ligue des Champions, malgré des bonnes prestations sur le plan individuel. Le quintuple ballon d’or a même séché de nouveau l’entraînement avec son club.

Selon les informations de “Goal“, l’attaquant portugais n’était pas présent pour le troisième entraînement des Mancuniens, ce mercredi 6 juillet. Les Red Devils ne savent toujours pas si Cristiano Ronaldo envisage de les rejoindre pour la tournée estivale.

Le portugais est toujours présent à Lisbonne où s’entraîne en solo au centre d’entraînement de l’équipe nationale.

