Manchester United, FC Barcelone - Mercato : le nouveau coup de force de Cristiano Ronaldo pour forcer son départ

Cristiano Ronaldo devrait de nouveau être absent ce mardi

Déjà absent ce lundi lors de la reprise de l'entraînement à Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait de nouveau être absent ce mardi, selon les informations du média anglais, The Athletic.

Pour rappel, la star portugaise, dont la rumeur d'une arrivée au FC Barcelone a enflammé le monde du football ces dernières heures, voudrait quitter les Red Devils un an seulement après son retour. Un nouveau coup de force de CR7 pour pousser ses dirigeants à le laisser partir cet été.

🚨 Cristiano Ronaldo not expected to attend Man Utd pre-season training for second consecutive day, citing family reasons. Currently unclear if/when 37yo will return. #MUFC head on tour to Thailand + Australia on Friday. With @lauriewhitwell @TheAthleticUK https://t.co/QqP4BPpFvD